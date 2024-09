El rompecabezas de Federico van Mameren: "Las prohibiciones solo llevan a excesos clandestinos"

"La preocupación de Jaldo quizá no tenga que ver con las prohibiciones de Alperovich, que no condujeron a nada, sino con este tema en particular. Es una preocupación que se viene instalando desde hace meses. El gobernador no tomó una decisión apresurada. Está preocupado porque muchas de estas fiestas electrónicas se hacían en Salta y las fueron sacando, y a Jaldo le preocupaba que, a medida que aumentaban las fiestas, también aumentaban los incidentes y el consumo de droga", explicó.