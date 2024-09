“Hay que trabajar juntos, no prohibir”, dijo el dueño de la fiesta electrónica clausurada

Mesón afirmó que le parecía "lamentable" estigmatizar un estilo musical. "Si hay presencia de drogas en la provincia, es responsabilidad de las políticas públicas, no de un organizador de eventos... En todas las instancias buscamos que el Estado colabore en la producción de eventos de cualquier tipo, aunque no hemos llegado a muchos resultados. Para mejorar la seguridad hay que trabajar coordinados, no prohibir”, propuso el dueño de La Boite.