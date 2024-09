Un ex San Martín de Tucumán celebró el triunfo alentando desde las tribunas del "Islas Malvinas Argentinas"

San Martín de Tucumán logró una valiosa victoria como visitante al derrotar a All Boys 1 a 0, ampliando así su ventaja a siete puntos sobre el escolta, San Martín de San Juan. El gol de Iván Molinas, en los últimos minutos del partido, desató la euforia del plantel. No obstante, en las tribunas del "Islas Malvinas Argentinas" también hubo festejos por parte del ex lateral del “Santo”, Nicolás Sansotre.