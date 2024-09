El Gobierno le respondió al Papa: "Respetamos su opinión, no la compartimos"

Cabe recordar que el gobierno nacional reprimió una manifestación, el pasado 11 de septiembre, que se mostró en contra del veto presidencial a la reforma jubilatoria. En esta línea, el líder de la Iglesia católica criticó: "Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”, aseguró.