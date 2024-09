La insólita despedida de un club a su DT tras sólo dos entrenamientos: “Una semana en Bariloche all inclusive”

Según Martínez, “no se cumplieron algunas expectativas en Cruz del Sur" y por eso decidió "no seguir" tras apenas dos prácticas. "Lo conversamos con la dirigencia y quedó todo claro", explicó el DT. “No voy a volver a Bariloche. A esta altura, quiero proyectos serios. No estoy para perder tiempo”, agregó, revelando que no tenía un preparador físico en la turística ciudad del sur del país.