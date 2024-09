El hermano de Loan podría ser detenido por "entorpecimiento"

"Depende de por qué delito lo puedan estar imputando. Si es por el tema de la plata, capaz que sí, pero por otra cuestión no lo veo a él con una relación... Por la desaparición no, para nada. Hay que tener mucho cuidado mediáticamente con adjudicarle delitos a personas que no los tienen. Él no tiene nada que ver con la desaparición del niño", afirmó Burgos.