Los Pumas, la excusa perfecta: los "changos hermanos" aprovecharán el evento para pasar un buen momento entre amigos

Claro; debido a las obligaciones personales mantener reuniones con tanta frecuencia no es sencillo para un grupo numeroso. Por eso, los viajes son una buena excusa para seguir fortaleciendo el lazo. “Por ahí no nos vemos durante un mes, pero sabemos qué le pasa al otro. A veces no podemos juntarnos todos, pero en donde jueguen Los Pumas tratamos siempre de esforzarnos para ir a ver esos partidos. Siempre hay uno que tira la ‘piedrita’ para organizar”, explicó.