Una Influencer se enfrentó a los "haters": respondió comentarios negativos hacia su maternidad

“Si bien tengo una comunidad muy amorosa en redes, siempre aparecen mensajes agresivos ligados a la discriminación y a la ignorancia. Y ahora súper asociado a la maternidad", explicó Daniela Aza. “Cuando hablamos de discapacidad y embarazo, muchas veces se cree que no van de la mano y que no son compatibles. De hecho, existen mitos y sobre todo desconocimiento que implica que muchas personas den por hecho que esto no es posible o que conllevará múltiples problemáticas”, destacó.