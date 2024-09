Un joven compró un sánguche de milanesa en Disney y su reacción al probarlo se volvió viral

El video tuvo más de 2.500 me gusta y miles de reproducciones en Instagram. Entre los comentarios estuvieron aquellos que bancaron la postura del joven tucumano y otros que defendieron la gastronomía del país norteamericano. "Ni en BsAs lo hacen bien menos en Disney, ese no es sanguche es una especie q se llama torta", "El sándwich de milanesa no solo se hace en Argentina, lo hacen otros países y muy buenos, yo el mejor no comí en Argentina", "No hay comida real, es todo ficticio. Plástico. No tires tu dinero", fueron algunas de las respuestas.