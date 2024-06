Es tucumano, vive hace 30 años en Nueva York y sigue de cerca a la selección argentina

Antes de su mudanza, Graneros trabajaba en el Banco Empresario en Argentina. Sin embargo, la situación económica del país, marcada por la inflación y la inestabilidad, lo motivó a buscar un futuro diferente. “En el ‘94 estábamos mejor en Argentina que ahora; mis compañeros más grandes me decían ‘andate que cada 10 años aquí todo se va a la miércoles (sic)’. Ahí la inflación no te deja tranquilo; aquí eso no pasa”, comenta, subrayando las diferencias económicas entre ambos países.