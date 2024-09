Efemérides del 17 de septiembre: por qué se celebra hoy el Día del Profesor

- 1991 - GUNS N’ ROSES. La banda de hard rock Guns N’ Roses publica los álbumes Use Your Illusion I y II, que en conjunto superaron las 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. La banda fundada por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin es considerada ícono global de la música y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.