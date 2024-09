Escándalo en Brasil: un candidato le dio un sillazo en la cabeza a otro durante un debate

En un principio, Datena intentó minimizar las acusaciones de Marçal y se limitó a explicar algunas cuestiones sobre aquella denuncia: “Fue una acusación en la que la Policía no vio pruebas ni investigó y la Justicia archivó el proceso. La persona que me acusó, se retractó públicamente y me pidió disculpas a mí y a mi familia. Fue un gran desgaste para mi familia. Ser acusado de un crimen así es terrible, y Pablo Marçal sigue siendo un ladrón de bancos, debidamente acusado y condenado”.