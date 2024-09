Era de la Humanidad Aumentada: ¿estamos ante una burbuja a punto de estallar?

Todo empezó en 2017, cuando un grupo de investigadores de Google publicó un artículo científico titulado "Attention is All You Need" (La atención es todo lo que necesitas). Esa misma noche, intentaba leerlo y entenderlo. Con mi conocimiento limitadísimo en la ciencia y la técnica presentada, igual sabía o intuía que iba a ser histórico. Casi no dormí pero era semi-consciente que sus autores acababan de crear un “monstruo” para cambiar la historia de la humanidad.