Lawn Tennis se afianza en la cima del Torneo del Interior

Pese al resultado final, el trámite no fue sencillo para los dirigidos por Álvaro Tejeda. Luego de un ataque peligroso en el arranque del partido que no pudo concretar, el equipo tucumano comenzó en desventaja en el marcador, gracias a un try de maul del equipo santafesino, apoyado por el capitán José Canuto, y que no fue convertido. Por primera vez en el certamen, Lawn Tennis comenzó un partido en desventaja. Pero no duraría mucho.