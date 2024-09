Legisladores opositores reclaman mayor apertura por los fondos públicos

El yerbabuenense Manuel Courel (Cambia Tucumán) afirmó que ayer en la reunión del comité se aclaró que no había una ampliación presupuestaria, sino una readecuación en función de los aumentos salariales que viene autorizando el PE desde inicios de año por paritarias. De todos modos, se cuestionó que los legisladores no tengan acceso al Decreto 2.880 que autoriza la readecuación. “Hasta ahora no tenemos acceso, lamentablemente. Como legislador de la comisión no hemos tenido acceso”, dijo.