Quema de caña: efectos sobre el ambiente y el cultivo

Finalmente, advirtió que en plena quema la temperatura del cañaveral alcanza entre 200° C a 400° C; y una hora después está en 64° C. “Pero es más llamativa la temperatura del suelo. Un minuto después de la quema, a 1,5 cm debajo de la superficie osciló de 80° C a 95° C, afectando la microflora útil”, resaltó.