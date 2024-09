Un ex jugador de la Selección anunció su retiro

“Y llegó el momento. Ese que parecía lejano. Pero el paso del tiempo no perdona a nadie. Hoy me toca despedirme de este hermoso deporte al cual amé y respeté desde muy chico. Seguramente me hubiese gustado poner fin a mi carrera dentro de una cancha. Me lo merecía. Pero con el tiempo entendí que las personas tienen lo que tienen, no lo que merecen”, expresó Perotti en redes sociales.