Alumnos tucumanos se prueban el traje de diplomáticos del Mercosur

“Lo que más me gusta de los modelos es la oportunidad que te da de sentir que realmente sos un diplomático, de actuar como uno y de trabajar como uno”, apuntó Santino. Y añadió: “más allá de las habilidades comunicativas que logré desarrollar, aprendí a no relajarme, y a no pensar que soy el mejor y quedarme tranquilo con eso”.