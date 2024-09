El palazo de Riquelme a Fassi: “Si lo hago yo, estaría preso”

“Yo no sé qué pasó, eh! Pero si yo estoy metido ahí, primero estarían diciendo por qué voy al vestuario del árbitro, ¿si o no? Estarían tres días diciendo por qué fue al vestuario del árbitro, no tiene por qué ir al vestuario del árbitro y ahí arrancan ocho días…”, analizó Riquelme.