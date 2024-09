A qué celebridad internacional le copió Wanda Nara el vestido que usó en los Martín Fierro

Se trata de Kim Kardashian, mega celebrity conocida a nivel internacional por Keeping Up with the Kardashians, su reality show, sus distintas marcas y por ser un ícono de la moda. Cada una de las prendas que elige Kim se convierte en tendencia a las pocas horas y cada uno de sus looks es analizado por expertos, por lo que no es ninguna sorpresa que la argentina haya querido emular a la estadounidense.