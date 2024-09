Con reproches y polémicas, Diputados ratificó el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria

"Los acostumbrados a los bolsos de López creen que todos somos iguales"

Sobre el final de la sesión, Campero tomó la palabra para defenderse de las acusaciones que surgieron tras su encuentro con los referentes del oficialismo. "En algunos pasajes me he sentido aludido", dijo el ex intendente de Yerba Buena y señaló que “la hipocresía que se escucha en este recinto, y me han atacado con todo, los acostumbrados a los bolsos de (José) López creen que todos somos iguales”.