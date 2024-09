"La Turquita" Manzur se alista para vencer a su ídola: "La Tigresa" Acuña

Como parte del público, Manzur también reclamaba que "La Tigresa" saliera a pelear ante un Villa Luján que hacía tiempo, por boxeo, no estaba tan lleno. "Estuve esa noche presente. La quería ver porque para eso fui. Hubiese sido una falta de respeto para el público si no salía. No opino mucho de ese combate, si los jurados dieron empate es porque fue así", sentenció la dama de 25 años.