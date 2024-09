El rompecabezas de Federico van Mameren: "El cuento de Juancito y el lobo"

El periodista Federico van Mameren comenzó su Rompecabezas con el mensaje de un seguidor de Panorama Tucumano, quien pedía que "no le dediquen todo el programa a las medidas del transporte público". El argumento de esta persona era el siguiente: "No es que el tema no me preocupe, sino que es como que le dedique el tiempo a Juancito cuando dice 'ahí viene el lobo'; lo hace tantas veces que uno ya no le lleva el apunte".