Alerta por humo: cómo afecta la salud y cuáles son las recomendaciones de la Asociación de Medicina Respiratoria

También subrayó la necesidad de mantener la buena calidad del aire interior: "No fume tabaco ni ningún otro producto, ya que con ello aumentará la contaminación del aire", dijo la organización y agregó que "si las concentraciones de humo son altas, no encienda nada que queme como, por ejemplo, velas o la chimenea. No pase la aspiradora porque esto mueve las partículas que ya hay en su casa".