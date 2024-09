Crisis del transporte: "Los intereses de empresarios y gremialistas importan mucho más que los tucumanos"

En ese sentido, el parlamentario fue crítico: "Ser intendenta de San Miguel de Tucumán no da privilegio, da responsabilidad, obligaciones y el mandato legal de encargarse de salvaguardar los intereses de los vecinos, no de los empresarios que hace 20 años nos tienen de rehenes bajo un sistema que no permite progresar y que refleja la situación actual por la que atraviesa no sólo la capital sino la provincia".