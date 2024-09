Atlético Tucumán le ganó a San Martín y gritó campeón en La Ciudadela

“La final fue durísima, complicada. Creo que siempre tuvimos dominio, pero no pudimos ser claras, no estuvimos en nuestro día, sin embargo nunca negociamos la forma de tratar de jugar. Creo que propusimos el juego y fuimos protagonistas, no se nos venia dando, perdíamos 2-0 por dos descuidos, dos errores nuestros. Pero nunca bajamos la guardia, estábamos convencidas que lo podíamos empatar”, remarcó Herrera, que en su segundo año al frente del plantel consiguió su segundo título.