Los Pumas lograron una paliza histórica sobre Australia, con aporte tucumano

Aunque la respuesta argentina llegó rápidamente, el try de Marcos Kremer fue invalidado por obstrucción de Tomás Lavanini. Eso pareció golpear al seleccionado argentino, que no pudo agarrar la pelota en los minutos siguientes. Así, Australia volvió a golpear, primero con un penal de Donaldson, y luego con su segundo try, por intermedio de Andrew Kellaway, con una buena combinación por el sector derecho del ataque. Con la conversión de Donaldson, los "Wallabies se pusieron 20-3 arriba.