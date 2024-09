Los médicos decidieron trasladar a Lanata: a qué clínica irá y cómo sigue la disputa familiar

¿Qué pasa en la familia de Lanata?

Sin embargo, el traslado no se realizó aún, en parte debido a la incertidumbre en torno al estado de salud de Lanata. "Me dicen que Elba no quiere trasladarlo. Sin embargo, ella dijo que lo que digan los médicos y lo que decidan sus hijas se va a hacer. Hay que esperar que él se estabilice y no vuelva a levantar temperatura", añadió Pouso.