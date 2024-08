Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata: "Es mucha carga"

“La palabra de Elba Marcovecchio, que da cuenta de una interna familiar. No había hablado para nada, sí las hijas a través de estos mensajes. Yo me pregunto, será contra las hijas? Será contra lo que estamos hablando los medios. Porque ella habla de ella y Jorge como algo mancomunado más allá de la familia, también separa a las hijas y a la familia, como las hijas la separaron a ella”, reflexionó Paula Varela y Pallares contó de las dudas sobre la salud de Lanata: “Elba no habla de gravedad, no habla de nada”.