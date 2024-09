La fiesta fue completa: en la noche del homenaje a Di María, Argentina aplastó a Chile

Los duelos en los que juega la Selección tienen un ambiente diferente. No es el típico clima de cancha, sino uno mucho más relajado. Es verdad que la “pica” y el duelo de hinchadas con el puñado de chilenos que estuvieron en la tribuna Centenario alta no faltó. Pero en el Más Monumental hubo muchas familias y grupos de amigos; esos que se fueron satisfechos por una noche a la que no le faltó absolutamente nada.