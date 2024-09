Endeavor NOA: "Si no encontrás oportunidades, crealas vos", dice el artista Maxi Espíndola

Maxi no solo alcanzó sus metas, sino que también desarrolló una filosofía de vida que comparte en cada oportunidad: "los momentos tristes son inevitables, pero la experiencia humana para mí se trata de desafiarnos. Dios no nos da el resultado: nos da la oportunidad". Para él, el éxito no se mide en hits o en shows llenos, sino en la capacidad de superar las dificultades y de ganar confianza personal.