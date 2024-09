El temor de una figura histórica del deporte por Mike Tyson: “No quiero que lo maten”

Iron Mike, como se le conoce, es una figura icónica del boxeo, con un impresionante historial de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa, Tyson confesó que su condición física no es la óptima para este enfrentamiento: "Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele", expresó el ex campeón, evidenciando los efectos del tiempo y la inactividad en su preparación para esta pelea.