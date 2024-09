El atentado a la AMIA marcó un "click" en su vida, y hoy disfruta del running como forma de vida

“Empecé porque hace más de 25, 30 años, iba a jugar a la pelota con mis amigos y yo tenía que ser el que hacía todo: llamar a los que jugaban para que no se olviden, reservar y pagar la cancha, y encima después no venían. Un día me cansé, tiré los botines, los dejé plantados y me fui a correr”, recuerda Gluck, sobre el nacimiento de su pasión por el running.