"¿Querés ser mi papá?": el emotivo pedido que conmovió a todos en la cancha de San Martín de Tucumán

“Cuando conocí a Vanesa, me habló de su familia y de su hija. Comenzamos a chatear y me enviaba fotos de Zoe. Así me fui encariñando con ambas, hasta que un día las conocí en persona y todo fluyó naturalmente. Nadie me dijo nada, simplemente pasó. Hacía cosas para ganarme su cariño porque amaba a mi esposa y también a su hija. El día que me casé sentí que me casaba con ella también”, aseguró Sebastián, que nunca imaginó la sorpresa que le tenían preparada.