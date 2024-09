Las impactantes cifras del mercado de pases que marcaron un récord histórico

En el caso del mercado masculino, el total del dinero gastado por los clubes, que alcanzó los U$S 6460 millones, no superó el monto que se invirtió en el mercado de pases del inicio de temporada 2023-24 (fue de U$S 7430 millones). Sin embargo, sí se rompió el récord en cuanto a la cantidad de fichajes internacionales: 11.000, contra los 10.490 del año pasado.