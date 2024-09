La premonición de Bizarrap sobre Colapinto tras su estreno en la Fórmula 1

“Yo no conocía mucho de este ambiente, solo a Pierre Gasly. Pero un día mi viejo me envió una nota donde se mencionaba que Colapinto necesitaba sponsors. Lo llamé sin conocerlo y le pregunté cómo podía ayudar. Le dije: ‘Te contacto con gente, no sé’. Así fue como Martín (Migoya) de Globant, junto a YPF, fueron los primeros en aparecer. Después vinieron otros patrocinadores. Franquito es un grande”, dijo Bizarrap en una nota con ESPN.