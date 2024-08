Franco Colapinto: “Es un poco la adaptación que me falta; estar al límite desde el principio”

Un buen primer run

“Sabía que la primera clasificación podía ser complicada -admitió-, pero me sentía cómodo con el auto y sentía que podía tener un buen resultado. Hice un buen primer run, el segundo tenía para mejorar… Siempre me costó eso de salir ya y sentir bien el auto y todo el grip que tiene. Es un poco la adaptación que me falta: estar al límite desde el principio”, agregó en el paddock, cuando enfrentó a los micrófonos de la transmisión oficial.