Un periodista criticó a Tini por su apariencia física y ella se defendió: "Me parece sumamente grave"

Poco después, Pueblas salió a disculparse y dejó en claro que desconocía que sus comentarios, que según él buscaron ser en tono humorístico, podrían afectar tanto a la artista. “Si de algo sirve te pido disculpas, Tini Stoessel. Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y, en ese momento, al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas”, agregó.