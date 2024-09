El ex DT de San Jorge recordó la final contra Alvarado en 2019 y apuntó contra Adrián Franklin: “Me dijo que lo perjudiqué”

- A San Jorge lo desafiliaron y yo no tenía ningún club para dirigir. En ese momento, me entró la preocupación de no saber qué hacer. Pase de tener ofertas de B Nacional a no tener nada. Entonces se me ocurrió llamar a un dirigente de AFA. A los días me recibieron en Buenos Aires y hablé de todo lo que había pasado en Mar del Plata. Al tiempo salió una resolución en la que me sacaron la sanción. Ahí pude volver a dirigir.