Es becario del Conicet, juega al fútbol en Las Cañas y ganó el Abierto del Norte apoyado por el amor de su vida

A pesar de su alegría por Simón, hubo momentos en los que el deporte la preocupó. “Me pasó en carreras donde él no volvía. Recuerdo que corrió una de Trail Run en Catamarca y me había dado un tiempo estimado. Pasaban los minutos, no aparecía y me preocupé. Cuando lo vi, me volvió el alma al cuerpo”, recordó.