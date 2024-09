El campeón Lawn Tennis aplastó a Los Tarcos y ganó en el debut del Torneo del Interior

Los Tarcos no se rindieron y a los 50 minutos lograron descontar gracias a un try de Luka Rosa. Rodríguez Santillán no pudo convertir, dejando el marcador 37-19. Poco después, una amarilla a Luciano Casanas de Lawn Tennis dejó a los locales con un hombre menos, pero eso no les impidió seguir anotando. A los 57 minutos, Sebastián Ferro apoyó otro try y Sánchez convirtió para poner el partido 44-19.