Día de la Industria: los desafíos del recambio generacional en las empresas tucumanas

Tener pasión por lo que van a hacer, porque el camino de un emprendedor es muy difícil y sacrificado. Más en un país donde no hay tanto apoyo. Emprender significa vivir con dudas, con miedos, con inseguridades, con ansiedad y con muchas expectativas, pero aún así, uno sigue adelante porque le apasiona lo que eligió. Si no están dispuestos a soportar las diferentes presiones, mejor no emprendan. Porque es verdad que las cosas a veces pueden salir mal, pero ¿y si salen bien?