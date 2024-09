De Colalao del Valle a la universidad: el desafío de viajar más de cinco horas diarias para llegar al título

Cuando no está en la escuela, Máximo trabaja como albañil para ayudar a su familia. Sus compañeros también enfrentan rutinas exigentes: algunos recorren dos horas a pie para llegar a clases, mientras que otros, como los que viven en las Ruinas de Quilmes, si tienen suerte deben hacer un viaje en auto de 24 minutos y, si no la tienen, les espera una caminata de cuatro horas. A pesar de estas barreras, Máximo y su compañeros no renuncian a sus deseos.