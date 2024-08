La Corte Suprema de Tucumán confirmó que un ex funcionario es culpable de abusos contra su nieto

Se reprodujeron parte de las entrevistas en Cámara Gesell con B. Allí, el niño señaló que “Memo” le apretaba el brazo y la cara, y le pegaba en la mano. También contó que “me metía el dedo en el culito”. Además, lo amenazaba: “Me decía que si me por mal me va a llevar a ver los volcanes”, “hasta que aparezcan los volcanes y va subiendo el agua y explotan y me dan miedo…”