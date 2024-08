Rechazo al veto de Javier Milei: "Hoy los jubilados no viven, sobreviven"

"No podemos esperar otra cosa de este señor. Lo demuestra día a día, la insensibilidad que tiene. Los despidos de compañeros, el desguace de los organismos. He vivido momentos difíciles, pero nunca como este gobierno", agregó al hacer referencia a Milei. "No hay palabra para calificar a esta persona. No se puede creer que sea un ser humano porque hay un millón de chicos que se van a dormir sin comer y tienen la comida guardada", sentenció.