Un histórico entrenador fulminó a Marcelo Bielsa por su trabajo en la selección uruguaya

“Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad. Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay”, comentó Markarián en diálogo con Radio Santiago. “El primero fue competir en un torneo, que creo se jugó en Chile (los Panamericanos Santiago 2023), al que no asistió él y llevó una Selección muy pobre”, enfatizó en cuanto al primer fallo de Bielsa.