Floppy Tesouro contó que recibió una señal de Silvina Luna: "No lo puedo creer"

“De repente vi una luna increíble y me flasheó, como que conecté con el cielo. Me quedé mirando la luna y dije ‘allá voy’”. “Subí una foto de Silvina con mi hija, que es una de las fotos que más me gustan de ella, donde Moorea recién estaba aprendiendo a nadar y estábamos compartiendo unas vacaciones en familia y amigos, es una foto muy significativa entonces fui con esa ese día. Y a ella le hablo mucho de Silvina, le muestro fotos y videos y la recordamos con mucho cariño”, sumó.