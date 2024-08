El gobierno de Milei negó una violación del espacio aéreo denunciado por Chile

El portal chileno Bio Bio consignó que la presunta violación del espacio aéreo provenía de Argentina. En el gobierno argentino aseguraron que no recibieron “ninguna queja formal” por parte de Chile. “Ningún avión militar estuvo involucrado en cruzar la frontera chilena. No nos vamos a hacer cargo de algo que no tenemos responsabilidad”, aclaró una alta fuente del Gabinete de Milei, consignó el sitio Infobae luego de consultar sobre esa publicación.