Cristina Kirchner le retrucó a José Mayans y se acentuó la interna del peronismo

En la red social, la referente de Unión por la Patria (UP) compartió un posteo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, donde se adjuntan distintas tapas y editoriales periodísticas que dan cuenta del proceso por el cual Alberto Fernández llegó a ser presidente del Partido Justicialista (PJ). En el tuit, se desliga a la ex presidenta y se muestran los elogios que dirigentes oficialistas tenían hacia al ex mandatario en aquel entonces.