Un asalto volvió a poner la mira en los tours de compras

Al parecer el grupo comando no sólo tenía información sobre el viaje, sino que una pareja los habría seguido en un vehículo particular. La otra teoría que manejan los investigadores es que también podría haber viajado un infiltrado entre los pasajeros que les brindó información sobre el recorrido que venía realizando. Lo único de lo que están seguros es que al menos los detenidos tucumanos no tienen antecedentes y que no tendrían experiencia en este tipo de hecho.